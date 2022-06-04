Советник-посланник Проскуряков заявил о вреде санкций Канады против РФ для жизни канадцев

Советник-посланник посольства России в Канаде Владимир Проскуряков прокомментировал санкционную политику Оттавы против Москвы. Об этом он написал в статье, опубликованной на странице ведомства в социальной сети Twitter.

Дипломат заявил о вреде антироссийских санкций для жизни канадцев и подчеркнул, что граждане страны наблюдают последствия политики их властей.

«Нужно быть честными с самими собой. Если канадское правительство не готово признать последствия своих собственных действий, то это становится задачей для граждан Канады... канадские граждане уже становятся свидетелями последствий политики их собственного правительства», — подчеркнул он.

Проскуряков напомнил, что с 2014 года Канада утвердила порядка 40 пакетов экономических санкций против России, почти половину из которых ввели после начала спецоперации страны на Украине. «Вершиной» этих действий он назвал закрытие воздушного пространства и внутренних вод Канады для самолетов и судов, связанных с Россией.

«Некоторые канадские чиновники назвали российскую нефть "грязной"... Для России, как для надежного поставщика, который никогда не ставил под угрозу этот статус даже во время политических разногласий, очевидно, что нет "хороших" или "плохих" углеводородов, когда речь идет об удовлетворении повседневного спроса населения на энергию», — заключил Проскуряков.