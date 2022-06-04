В США назвали дипломатической победой Путина визит президента Сенегала в Москву

CNN назвал отношение Африки к России на фоне санкций дипломатической победой Путина

Визиты главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в Москву можно назвать дипломатической победой российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил корреспондент CNN Дэвид Маккензи.

«Африканский континент относится к нынешнему конфликту куда более неоднозначно, [чем Запад]. Более того, несколько стран определенным образом даже поддержали Россию из-за голосования в ООН. Это также можно назвать дипломатической победой для Владимира Путина, так как теперь он имеет возможность показать, что на международной арене его изолировали не полностью», — сказал Маккензи.

Вместе с тем он указал, что, если страны мира не смогут получить продовольствие от Украины или России, это сильно повлияет на цены на продовольствие «и может поставить под сомнение его наличие в принципе», особенно в Африке.

3 июня российский лидер рассказал, что отношения России с африканскими государствами вышли на новый этап развития. Путин отметил, что за первые месяцы текущего года товарооборот между странами вырос более чем на 34 процента.

Комментируя обвинения в адрес России, касающиеся продовольственного кризиса, Путин заявил, что это перекладывание «с больной головы на здоровую». Он также сказал, что проще всего вывезти зерно через Белоруссию. Для этого необходимо снять санкции с Минска, указал он.

