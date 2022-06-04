В подмосковной колонии во время выступления Певцова осыпалась штукатурка

Во время выступления актера Певцова в подмосковной колонии с потолка осыпалась штукатурка

Во время выступления актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова в подмосковной колонии ИК-5 в Можайске с потолка осыпалась штукатурка. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Случившееся попало на видео — на кадрах запечатлено, как Певцов исполняет припев песни «Город, которого нет», а за его спиной падает фрагмент покрытия.

Как рассказали «Подъему» в подмосковном УФСИН, слушатели сочли произошедшее символичным. В ведомстве добавили, что команда Певцова привезла профессиональное оборудование и когда он взял верхнюю ноту, начались вибрации, из-за которых штукатурка и деформировалась.

«Мероприятие прошло прекрасно. Это незначительный случай. Уже все устранили и побелили. Многие зрители, выходя с концерта, говорили, что у них мурашки пошли по коже», — добавили в УФСИН.

После выступления начальник колонии вручила Певцову мозаичную икону Божией Матери.