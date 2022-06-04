Аналитики Coldiretti сообщили о снижении мировых цен на зерно

Мировые цены на зерно снизились на десять процентов и вернулись к биржевым показателям начала апреля после слов президента России Владимира Путина о возможностях вывоза украинского зерна через черноморские и азовские порты. Об этом сообщили аналитики итальянского ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti.

Кроме того, аналитики отметили снижение котировок на фуражную кукурузу.

«Уход судов из портов Черного моря означает освобождение украинских складов, где, по оценкам, находится более 20 миллионов тонн пшеницы, ячменя и кукурузы, предназначенных для экспорта как в богатые, так и в более бедные страны», — отметили аналитики, добавив, что в более бедных странах блокада может привести к беспорядкам и голоду.

Также в Coldiretti подчеркнули, что такие страны, как Египет, Турция, Бангладеш, Иран закупают более 60 процентов пшеницы в России и Украине, от таких поставок также зависят Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан.

Ранее Путин заявил, что вывезти украинское зерно через Белоруссию является самым простым путем решения проблемы, однако для этого необходимо снять санкции с Минска. По его словам, для вывоза украинского зерна можно рассмотреть порты, подконтрольные Украине, включая Одессу, подконтрольные России порты на Азовском море, через Дунай и Румынию, а также через Венгрию и Польшу.