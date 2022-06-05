Поставки российского газа в Европу снизились

Транзит газа по «Северному потоку» и украинской ГТС снизились за последние сутки на 9%

Поставки российского газа по основным трубопроводным маршрутам в Европу — «Северному потоку» и украинской газотранспортной системе (ГТС) — снизились за последние сутки на фоне роста производства энергии из возобновляемых источников, следует из данных WindEurope и транспортных операторов. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщает РИА Новости.

Поставки газа по «Северному потоку» с утра субботы, 4 июня, уменьшились почти на 9 процентов — до 6,4 миллиона кубометров в час. Номинации на прокачку сохраняются на этом уровне. В четверг и пятницу транзит составлял почти 7,1 миллиона кубометров в час (около 170 миллионов кубометров в сутки), свидетельствуют данные оператора магистрали Nord Stream AG.

Транзит газа через Украину в воскресенье также может немного упасть, следует из данных «Оператора ГТС Украины». В частности, заявка на транзит российского газа через ГИС «Суджа» на 5 июня снизилась на 3,6 процента, составив 40,4 миллиона кубометров по сравнению с 41,9 миллиона кубометров днем ранее.

Отмечается, что одним из факторов снижения спроса на газ стал рост производства энергии из возобновляемых источников. В частности, ветрогенерация в Европе к концу недели выросла в два раза — с 5,6 процента в понедельник до 12,2 процента в субботу. Однако пока это ниже среднемесячного показателя мая, который составил 14,25 процента.

Сейчас Европа продолжает закачивать газ в подземные хранилища, средний уровень заполненности которых на утро 4 июня составил 48,4 процента. При этом темпы закачки в целом остались на прежнем уровне, несмотря на отказ ряда европейских компаний платить за российский газ в рублях и последовавшее за этим прекращение поставок.

Цены на газ в Европе на этой неделе снижались. Максимальная расчетная цена ближайших фьючерсов была отмечена во вторник, 31 мая, составив 1040 долларов за тысячу кубометров. В пятницу она снизилась почти до 920 долларов. Отмечается, что в мае расчетная цена составила 1030 долларов за тысячу кубометров, в апреле — 1135 долларов, в марте — почти 1500 долларов.