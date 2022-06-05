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Кадыров заявил об уничтожении группы военных ВСУ в Камышевахе

Кадыров заявил, что чеченские бойцы уничтожили группу военных ВСУ в районе Камышевахи ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы чеченских подразделений уничтожили группу военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Камышеваха Луганской народной республики (ЛНР). Соответствующее видео он разместил в своем Telegram-канале в воскресенье, 5 июня.

«По кадрам воздушной разведки можно увидеть, как националисты находятся в состоянии тотальной паники. Пытаясь спасти свои шкуры от артобстрелов, они постоянно перемещаются по разным точкам, но это им не помогает», — написал он.

Кадыров добавил, что подобная участь ждет каждого. По словам главы российского региона, первые дни применения нового плана действий показывают, что он «полностью себя оправдал».

Камышеваха находится к северу от Попасной. В настоящее время это важный укрепленный район украинских войск.

Спецоперация Вооруженных сил России на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основными целями демилитаризацию и денацификацию бывшей советской республики, а также помощь ДНР и ЛНР.

Игорь Дмитров
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