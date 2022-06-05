Франция начала переговоры с ОАЭ по замещению поставок нефти из России

Ле Мэр заявил, что Франция ведет переговоры с ОАЭ по замещению поставок нефти из России

Франция ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) по замещению поставок нефти из России. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радио Europe 1, передает РИА Новости.

По словам министра, Франция «должна найти» альтернативу российской нефти, а также поставкам российского газа. «Мы ищем замену поставкам российского газа. Например, решением могут стать ОАЭ. Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты могут заменить поставки российской нефти», — заявил чиновник.

Ранее обозреватель британской газеты The Guardian Ларри Эллиотт отметил, что по прошествии трех месяцев с начала экономической войны против России можно заявить, что она идет не по плану, а, наоборот, очень плохо для Запада и РФ в ней побеждает.