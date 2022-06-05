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В Италии предрекли новые войны в Африке из-за нехватки зерна с Украины

Глава МИД Италии Ди Майо предрек новые войны в Африке из-за нехватки зерна с Украины

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Нехватка зерна и его невывоз из украинских портов чреваты новыми войнами в Африке, а также наплывом мигрантов в Европу. Такой исход событий предрек министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Его слова приводит ТАСС.

«Необходимо немедленно вывезти зерно из портов Украины (...). Если мы не вывезем зерно, у нас будут новые войны в Африке, новые госперевороты, новые проявления терроризма и огромный миграционный поток из Африки в Европу. И мы не можем этого допустить», — сказал глава МИД.

Ранее Ди Майо заявил о необходимости прекратить «мировую хлебную войну». Он также призвал президента России Владимира Путина как можно скорее достичь мирного договора, поскольку от позиции российского лидера многое зависит.

31 мая министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский рассказал, что в портах находятся около 1,5 миллиона тонн зерна. Он добавил, что всего из страны необходимо вывезти около 20 миллионов тонн.

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Алина Гончарова
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