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Командующий РВСН России заявил о боевой готовности 95 процентов группировки

Командующий РВСН России Каракаев заявил о постоянной боевой готовности 95% группировки

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В постоянной боевой готовности находится 95 процентов группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, сообщает в воскресенье, 5 июня, телеканал «Звезда».

Он отметил, что в РВСН продолжается перевооружение на ракеты с гиперзвуковыми блоками «Авангард». Кроме того, по словам генерала, в 2022 году в Ужурском соединении должен встать на боевое дежурство первый полк с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) «Сармат», количество которых будет впоследствии наращиваться.

Командующий также рассказал, что сейчас доля современного вооружения в РВСН составляет 83 процента. По его словам, к концу текущего года этот показатель должен превысить 86 процентов.

Ранее Каракаев назвал принципиальные отличия МБР «Сармат» от однотипной ракеты предыдущего поколения «Воевода». По его словам, среди них — укороченный активный участок траектории, повышенная энергетическая мощь нового комплекса, которая позволяет нести большие объемы боевого оснащения, а также защищенность «Сармата» «с точки зрения тех применяемых материалов как для самой ракеты, так и для шахтных пусковых установок».

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Игорь Дмитров
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