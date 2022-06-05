Рубль занял лидирующую позицию в Запорожской области

В администрации Запорожской области сообщили, что рубль занял лидирующую позицию

Рубль занял лидирующую позицию в части Запорожской области, российская валюта постепенно вытесняетт украинскую гривну. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Пока в регионе остается бивалютная система, но люди с куда большей радостью используют рубли, так как видят, что гривна дешевеет и является ненадежной и неуверенной валютой», — отметил Рогов.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что Запорожская область сможет работать в «дружной российской семье». Хуснуллин также отметил, что Россия планирует восстановить освобожденные территории. На данный момент рассчитывается необходимый для этого объем средств.

29 апреля сообщалось, что жителям Херсонской области начали выплачивать пенсии в рублях, а также, что регион с 1 мая перейдет в рублевую зону. В течение переходных четырех месяцев гривна также будет в ходу.