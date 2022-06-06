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Стало известно о гибели под Северодонецком комбата 24-й бригады ВСУ

Под Северодонецком погиб комбат 24-й бригады ВСУ Максим Гребенник

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Комбат 24-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Гребенник погиб под Северодонецком. Об этом стало известно из сообщений украинских волонтеров и военных в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Обстоятельства гибели не сообщаются. Подтверждения этой информации от официальных высокопоставленных лиц Украины на данный момент нет.

В интервью украинским СМИ Гребенник ранее заявлял о планах «убивать по 10 сепаратистов» за одного погибшего военнослужащего ВСУ.

3 июня радиостанция Europe 1 сообщила, что под Харьковом погиб французский наемник, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Во время артиллерийского обстрела он получил смертельное ранение. В Europe 1 отмечают, что это первый случай гибели французских наемников на Украине с начала российской военной спецоперации.

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Варвара Кошечкина
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