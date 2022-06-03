Стало известно о гибели воевавшего за ВСУ французского наемника под Харьковом

Europe 1 сообщила о гибели под Харьковом французского наемника, воевавшего на стороне ВСУ

Под Харьковом погиб французский наемник, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно радиостанции Europe 1.

Сообщается, что француз воевал на Украине в составе интернационального легиона. Во время артиллерийского обстрала под Харьковом он получил смертельное ранение.

В Europe 1 отмечают, что это первый случай гибели французских наемников на Украине с начала российской военной спецоперации.

Ранее в СМИ появились кадры бегства британских наемников, попавших под обстрел российских военных. Видео снял сын британского депутата Бен Грант, принимающий участие в боевых действиях на территории Украины. В кадре можно заметить раненого британца, который подорвался на мине.