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Стало известно о гибели воевавшего за ВСУ французского наемника под Харьковом

Europe 1 сообщила о гибели под Харьковом французского наемника, воевавшего на стороне ВСУ

Фото: Edgar Su / Reuters

Под Харьковом погиб французский наемник, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно радиостанции Europe 1.

Сообщается, что француз воевал на Украине в составе интернационального легиона. Во время артиллерийского обстрала под Харьковом он получил смертельное ранение.

В Europe 1 отмечают, что это первый случай гибели французских наемников на Украине с начала российской военной спецоперации.

Ранее в СМИ появились кадры бегства британских наемников, попавших под обстрел российских военных. Видео снял сын британского депутата Бен Грант, принимающий участие в боевых действиях на территории Украины. В кадре можно заметить раненого британца, который подорвался на мине.

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Алевтина Запольская
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