Бегство попавших на Украине под обстрел иностранных наемников попало на видео

Сын британского депутата снял на видео бегство наемников под обстрелом российских военных

Сын британского депутата Бен Грант, принимавший участие в боевых действиях на территории Украины, снял на видео бегство британских наемников, которые попали под обстрел российских военных. На кадры, опубликованные в The Telegraph в четверг, 2 июня, обратило внимание RG.ru.

По данным издания, видео было снято камерой, установленной на каску Бена Гранта. В кадре можно заметить раненого британца, который подорвался на мине. Грант кричит ему, чтобы тот попытался идти, иначе им грозит смерть.

После этого наемники и украинцы спешно отступают под массированным обстрелом. Предполагается, что оба британца служили в подразделении из 15 иностранных наемников.

В Росгвардии заявили, что видео изучат в военно-следственном управлении по Западному военному округу.

Ранее сообщалось, что сержант Росгвардии Адам Бисултанов погиб в Донбассе в бою с иностранными наемниками, среди которых был сын члена парламента Великобритании Бен Грант. Российский военный находился в бронетранспортере, в который трижды попали из гранатомета.