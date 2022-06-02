Появились подробности гибели росгвардейца в бою с иностранными наемниками

Сержант Бисултанов прикрывал сослуживцев в бою с cыном британского депутата Грантом

Сержант Росгвардии Адам Бисултанов, погибший в Донбассе в бою с иностранными наемниками, среди которых был сын члена парламента Великобритании Бен Грант, прикрывал товарищей. О подробностях его гибели сообщает Mash.

По сведениям издания, Бисултанов находился в бронетранспортере, в который трижды попали из гранатомета. Он получил несовместимые с жизнью ранения.

Как сообщалось ранее, сержант Адам Бисултанов погиб 26 мая. Его подразделение вступило в бой с наемниками из Великобритании и США. Об этом свидетельствуют появившаяся 28 мая в интернете запись боестолкновения и статья в The Daily Telegraph.

Следственный комитет России проводит проверку, по итогам которой будет дана уголовно-правовая оценка действиям британского наемника, являющегося родственником члена парламента.