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Появились подробности гибели росгвардейца в бою с иностранными наемниками

Сержант Бисултанов прикрывал сослуживцев в бою с cыном британского депутата Грантом

Фото: Telegram-канал «Mash»

Сержант Росгвардии Адам Бисултанов, погибший в Донбассе в бою с иностранными наемниками, среди которых был сын члена парламента Великобритании Бен Грант, прикрывал товарищей. О подробностях его гибели сообщает Mash.

По сведениям издания, Бисултанов находился в бронетранспортере, в который трижды попали из гранатомета. Он получил несовместимые с жизнью ранения.

Как сообщалось ранее, сержант Адам Бисултанов погиб 26 мая. Его подразделение вступило в бой с наемниками из Великобритании и США. Об этом свидетельствуют появившаяся 28 мая в интернете запись боестолкновения и статья в The Daily Telegraph.

Следственный комитет России проводит проверку, по итогам которой будет дана уголовно-правовая оценка действиям британского наемника, являющегося родственником члена парламента.

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Варвара Кошечкина
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