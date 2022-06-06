Мать включила сыну старую PlayStation и удивилась записанному на ней ролику

Пользовательница Reddit включила сыну PlayStation и случайно показала ему порноролик

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как включила 9-летнему сыну старую PlayStation и неприятно удивилась записанному на ней видео. По словам матери, в памяти консоли хранилось несколько порнороликов.

Как уточнила авторша поста, PlayStation 3 раньше принадлежала ее младшему брату, который недавно съехал от них. В памяти консоли женщина заметила несколько видеофайлов. Она подумала, что это были старые записи игр, и включила одну из них. Однако, по словам женщины, вместо игры она случайно показала ребенку порноролик. «Я сидела на полу с подключенной к телевизору консолью, смотрела на экран, а сын стоял рядом со мной. Он увидел все», — вспомнила она.

Женщина смогла выключить порно только после нескольких попыток. «Сын спросил меня: "Что это было?". У нас с ним уже был разговор о том, откуда берутся дети, поэтому он примерно понимает, как все это происходит. Я знала, что через секунд десять он поймет, что было на экране, поэтому решила ничего не объяснять ему. Я просто попросила его пойти на кухню и посидеть там немного», — поделилась пользовательница.

Когда ребенок вышел из комнаты, мать снова включила PlayStation и удалила все ролики. Она написала о случившемся брату и он сразу позвонил ей. «Брат сказал, что не помнит, как сохранял эти видео. Я уверена, что он точно не делал этого. (...) [В итоге] мы оба посмеялись над этой ситуацией. Не знаю, правильно ли это было. Я не знаю, что еще мне делать, кроме как смеяться и ждать неизбежные расспросы от сына», — заключила женщина.

В комментариях под постом многие пользователи признались, что их позабавила эта история. «Такое бывает, вам не стоит корить себя», — поддержал авторшу поста один из юзеров. Некоторые также пошутили, что после увиденного ребенок перестанет интересоваться видеоиграми.

Что делать?



