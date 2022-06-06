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Родители-антипрививочники похитили детей и скрылись в Парагвае

France 24: супруги с детьми сбежали из Германии в Парагвай, чтобы не делать прививку

Фото: Jorge Adorno / Reuters

Супружеская пара из Германии похитила дочерей и сбежала в Парагвай, чтобы не делать прививку от коронавируса. Об этом сообщает France 24.

В конце прошлого года 46-летний Андреас Райнер Эглер скрылся за границей со своей 10-летней дочерью Кларой, не получив на это согласие ее матери. За ним последовала его жена, 35-летняя Анна Мария Эглер, которая без разрешения отца 11-летней дочери Лары увезла ее в Парагвай. В Германии их дети официально числятся пропавшими без вести.

Родителей-антипрививочников и их детей разыскивают Интерпол, немецкие и парагвайские правоохранительные органы. В последний раз, более месяца назад, их видел владелец пикапа Nissan, сдавший им в аренду грузовик. Кроме того, недавно беглецы связались в Telegram с Анной Майей Рейнигер-Эглер, бывшей супругой Эглера и матерью одной из похищенных девочек, и призвали прекратить поиски.

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По словам адвоката Рейнигер-Эглер, розыск детей продолжится независимо от желания родителей. «Благополучие девочек несовместимо с жизнью в бегах, которую вы избрали», — заявил он, обращаясь к скрывающимся антипрививочникам.

Daily Mirror со ссылкой на Рейнигер-Эглер сообщает, что девочек могли увезти в антипрививочную общину немецких поселенцев в Парагвае. Одно из таких сообществ, основанное в 2016 году Paraiso Verde, пользуется популярностью среди немецких и австрийских противников прививок, которые бежали из своей страны во время пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что жительница США при помощи iPhone помогла полиции разыскать угнанный автомобиль, в котором находился ее сын. Она отслеживала местоположение iPhone своего сына при помощи функции My location и передавала эту информацию сотрудникам полиции в режиме реального времени.

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Рузанна Акмалтдинова
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