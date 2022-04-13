Женщина разыскала похищенного ребенка при помощи iPhone

Жительница США разыскала угнанный автомобиль с ребенком при помощи iPhone

Жительница американского города Атланта, штат Джорджия, Джеррика Мур при помощи iPhone помогла полиции разыскать угнанный автомобиль, в котором находился ее сын. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел, когда женщина приехала на парковку, ненадолго вышла из автомобиля, в котором находился ее сын, и оставила ключи внутри. В этот момент неизвестный злоумышленник запрыгнул в машину, завел ее и скрылся, увозя ребенка с собой.

«Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия и начали расследование. Мур смогла отслеживать местоположение iPhone своего сына при помощи функции My location и передавала эту информацию сотрудникам полиции в режиме реального времени. Информацию использовали, чтобы разыскать похищенный автомобиль», — сообщили в полиции.

Подозреваемый попытался скрыться от полицейских, но патруль сумел задержать его. Мужчину арестовали. В результате произошедшего ребенок не пострадал. Его доставили в больницу на обследование.

«Мы благодарим всех участников задержания этого подозреваемого и спасения ребенка. Мы счастливы сообщить, что мать и ребенок воссоединились. Мы хотели бы напомнить о необходимости запирать машины и забирать из нее детей и все ценности, когда вы выходите из автомобиля», — подчеркнули в полиции.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok узнала, что за ней следит неизвестный, когда получила странное уведомление на телефон. Она пожаловалась, что технический прогресс обгоняет закон: из-за этого незнакомый человек может часами отслеживать ее местоположение, а полиция ничего не может сделать с этим.