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В России захотели сократить количество самолетов Airbus и Boeing

«Известия»: в России предложили ограничить число эксплуатируемых зарубежных лайнеров

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Комитет по безопасности полетов Союза авиапроизводителей России захотел сократить количество лайнеров Airbus и Boeing в стране, пишут «Известия».

Так, на совместном заседании экспертного совета по авиапрому при комитете Госдумы по промышленности и комитета по авиапрому Союза машиностроителей России было предложено законодательно закрепить ограничение количества эксплуатируемых зарубежных самолетов в российской гражданской авиации.

По мнению специалистов, подобный шаг позволил бы отечественной авиаотрасли минимизировать риски, связанные с «деструктивными действиями» иностранных изготовителей, ограничивающих поставки запчастей, доступ к авиационным тренажерам и технической документации.

При этом отмечается, что парки большинства отечественных авиаперевозчиков в настоящее время состоят в основном из иностранных воздушных судов. Так, компании «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Utair, Nordwind, Azur Air эксплуатируют исключительно зарубежные лайнеры.

Ранее сообщалось, что пять отечественных авиаперевозчиков смогут самостоятельно производить запчасти для иностранных самолетов Airbus и Boeing, которые перешли в пользование России. Кроме того, они будут заниматься импортозамещением деталей интерьера салонов, пассажирских кресел или кухонного оборудования. 

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Валентина Процкова
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