В Приморье удалось запечатлеть на камеру игры редких хищников

В нацпарке «Земля леопарда» получили дневные кадры игры детенышей лесного кота

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае фотоловушка засняла игры детенышей дальневосточных лесных котов, которые занесены в красную книгу. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам сотрудников заповедника, с помощью игр котята учатся общаться между собой и развивают физические навыки. Отмечается, что поведение этого вида хищников характеризуется особой осторожностью и скрытностью.

«Ранее подобных кадров мы не получали: фотоловушки для наблюдения за тиграми и леопардами чаще устанавливаются на ряжах, скальных выступах в хвойно-широколиственных лесах, а коты, как и водяные олени, предпочитают именно подобные густые заросли. К тому же, эти очень скрытые кошки ведут преимущественно ночной образ жизни, поэтому дневные кадры представляют особую ценность», — заявила сотрудник отдела науки нацпарка Таисия Марченкова.

Дальневосточный (амурский) лесной кот — редкий и уязвимый подвид бенгальской кошки, по размеру животное крупнее домашних кошек. Распространен на Дальнем Востоке, в бассейне реки Амур и по побережью Японского моря, их популяция постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства.