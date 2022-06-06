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Россиян предупредили о распространенном способе заражения устройств

«Лаборатория Касперского» предупредила о росте числа атак хакеров через электронную почту

Фото: Sina Schuldt / dpa / Globallookpress.com

Эксперты по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» рассказали россиянам о распространенном способе заражения устройств вирусами. В беседе с изданием «Известия» специалисты компании заявили, что в марте 2022 года компания зафиксировала рост хакерских атак, проведенных через электронную почту пользователей.

По словам IT-специалистов, в марте был пик атак с использованием электронной почты. В «Лаборатории Касперского» сообщили, что Россия входит в десятку стран, где такие инциденты происходили чаще всего.

«Злоумышленники активно используют офисные приложения при проведении как массовых атак на пользователей, так и целевых на конкретные компании», — предупредил эксперт «Лаборатории Касперского» Денис Паринов. Особенно популярны у хакеров письма со вложенными вредоносными документами, отметил специалист.

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По словам эксперта компании «РТК-Солар» Анастасии Хвещеник, чаще всего вирусы вживляют в документы наиболее распространенных форматов —.docx, .pdf, .zip, .rar, .xlsx. С их помощью рассылаются вирусы, цель которых — получить конфиденциальную информацию о конкретном пользователе или компании и в дальнейшем попытаться ее монетизировать, объяснила Хвещеник.

Ранее специалисты Роскомнадзора дали россиянам советы о том, как защититься от фишинга. Ведомство посоветовало пользователям быть внимательными при переходе по коротким ссылкам, а также проверять правильность написания сайта в браузере.

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Асель Минбаева
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