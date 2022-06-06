В Минстрое России отреагировали на взлом сайта

Минстрой России сообщил о сохранности данных пользователей после взлома сайта

Персональные данные пользователей сайта Минстроя Россия в сохранности, им ничего не угрожает. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Министерство отреагировало на взлом сайта, указав, что данные находятся под защитой и регулярным мониторингом.

В ночь на 6 июня сайт ведомства подвергся кибератаке. «Вся база данных была экспортирована и вскоре, возможно, появится на нашем форуме», — заявили хакеры хакеры команды Dumpforums.com. Они потребовали 0,5 биткоина (почти 1 миллион рублей) на указанный кошелек до полуночи 7 июня. В противном случае киберпреступники обещали выложить в открытый доступ персональные данные россиян, «а возможно, и не только».

На момент написания новости сайт недоступен.