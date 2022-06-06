Украинский морпех встретился с «убитым» им ополченцем ДНР

Морпех 36-й бригады ВСУ встретился c ополченцем ДНР, которого пытался убить штык-ножом

Военнослужащий 36-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) встретился с ополченцем Донецкой народной республики (ДНР), которого, как он думал, убил штык-ножом. Сюжет показали на телеканале «Россия 1», фрагмент публикует Telegram-канал «Пул N3».

Попавший в плен морпех ВСУ рассказал российским журналистам, что предложение убить военного ДНР поступило от товарища.

«Зашел товарищ, говорит: "Пошли, пленного ******** (убьем — прим. «Ленты.ру»)". Я зашел, нанес ему шесть ножевых ранений и вышел. Тело вынесли на вторые сутки, сказали, что он мертв», — сказал он.

После этого в кабинет зашел сам ополченец. На кадрах видно, что украинский военный едва не расплакался и попросил прощения перед бойцом ДНР.

Пытавшийся убить ополченца ДНР морпех относился к 36-й бригаде ВСУ, командиром которого был Сергей Волынский с позывным Волына. 20 мая он покинул территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдался в плен. При этом ровно за месяц до сдачи в плен украинский комбат заявлял, что он и его солдаты не сдадутся, а продолжат «вести боевые действия и выполнять боевые задачи до тех пор, пока их не решат».