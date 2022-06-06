Прохожие подняли машину и вытащили попавшего в ДТП мотоциклиста

Newsweek: очевидцы подняли автомобиль и спасли попавшего под него мотоциклиста в США

Прохожие в американском городе Мертл-Бич, штат Южная Каролина, голыми руками подняли наехавший на мотоциклиста автомобиль и спасли пострадавшего. Об этом сообщает Newsweek.

На опубликованной полицией записи видно, как мотоцикл подъезжает к перекрестку и притормаживает. Едущий за ним седан не сбавляет скорости и цепляет бампером его заднее колесо. В результате мотоцикл падает, и машина наезжает на него. Мотоциклист оказывается под колесами, а его пассажирка, при столкновении упавшая и откатившаяся в сторону, остается цела.

Очевидцы ДТП поспешили на помощь попавшему под автомобиль мотоциклисту. Через несколько секунд группа людей, к которым присоединились полицейские, выстроилась с одной стороны машины и приподняла ее. Остальные очевидцы вытащили из-под колес пострадавшего.

Полицейские поблагодарили своих коллег и прохожих, которые помогли спасти мотоциклиста. Они сообщили, что он и его пассажирка госпитализированы. Полученные ими травмы не угрожают их жизни.

Водителя автомобиля, 25-летнего Джони Тейлора, арестовали по обвинению в распитии алкоголя и несоблюдении дистанции. В салоне машины нашли открытую емкость с пивом или вином.

Ранее сообщалось, что в американском городе Бойнтон-Бич, штат Флорида, незнакомцы голыми руками остановили автомобиль, водительница которого потеряла сознание. Они оттолкали машину к парковке ближайшего магазина, где медсестра оказала пострадавшей первую помощь до прибытия спасателей.