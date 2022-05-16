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Незнакомцы голыми руками остановили машину с потерявшей сознание водительницей

NDTV: автомобилисты голыми руками остановили автомобиль с потерявшей сознание женщиной

В американском городе Бойнтон-Бич, штат Флорида, незнакомцы голыми руками остановила автомобиль, водительница которого потеряла сознание. Об этом сообщает NDTV.

Видео произошедшего опубликовано на странице городской полиции в YouTube. Запись начинается с того, что автомобиль, за рулем которого находится женщина, медленно выезжает на перекресток на красный свет. Ее коллега, которая ехала рядом, поняла, что та потеряла сознание. Она выскочила из своей машины и побежала через дорогу, размахивая руками, чтобы привлечь внимание других автомобилистов.

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Несколько человек вышли из своих машин и совместными усилиями сумели остановить движущийся автомобиль. На записи видно, как одна из очевидиц достает из своей машины гирю и дает ее мужчине, который с ее помощью разбивает стекло в пассажирской двери. Другой мужчина запрыгивает в автомобиль через разбитое окно, чтобы открыть дверь.

После этого группа мужчин и женщин залезает в машину, чтобы проверить состояние ее владелицы, а затем толкает автомобиль к обочине. В полиции сообщили, что они оттолкали машину к парковке ближайшего магазина, где медсестра оказала пострадавшей первую помощь до прибытия спасателей.

Позже журналисты связались с пострадавшей, которая оказалась жительницей города Уэст-Палм-Бич по имени Лори Рэбиор. «Спасибо вам огромное. Я не знаю, как отблагодарить вас. Хотела бы я быть миллионером, чтобы купить вам всем яхту», — сказала она.

Женщина пояснила, что не помнит момента, когда потеряла сознание. Перед этим она приняла таблетки для понижения давления и ничего не ела перед медицинской процедурой, из-за чего почувствовала головокружение. Она попыталась свернуть на автомобильную заправку, но в этот момент отключилась. «Очнулась только на следующий день», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что отдыхающие парка развлечений в американском штате Мичиган «поймали» падающий аттракцион и спасли людей. Карусель выключили, однако стрелка, к которой была прикреплена люлька с пассажирами, продолжала крутиться еще некоторое время.

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Алиса Дмитриева
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