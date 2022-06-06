Задушившую зятя и поджегшую его тело россиянку отправили под домашний арест

На Камчатке отправили под домашний арест тещу, задушившую зятя и поджегшую его тело в лесу

На Камчатке 58-летней местной жительнице предъявили обвинения в убийстве зятя. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального Следственного комитета России (СКР) Елена Ильина.

Фигурантка дела призналась в содеянном, ее отправили под домашний арест. По данным следствия, женщина задушила 43-летнего потерпевшего, накинув ему на голову полиэтиленовый пакет, вывезла его тело в лес и подожгла. Его обгоревшее тело было найдено на свалке в лесу между селом Южные Коряки и поселком Березняки.

После исследования с полиграфом правоохранители выяснили, что к убийству причастна теща мужчины. На допросе она сказала, что погибший обижал ее дочь, версия о возможном противоправном поведении потерпевшего сейчас проверяется. В отношении задержанной было возбуждено дело по статье 105 («Убийство») Уголовного кодекса (УК) РФ.

Также следователи установили, что в сокрытии следов преступления обвиняемой помогала дочь. Ее действиям также будет дана правовая оценка.