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Россияне резко потеряли интерес к потребительским кредитам

Выдача потребительских кредитов в России сократилась на 46,1 процента

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россияне в первые четыре месяца 2022 года резко потеряли интерес к получению потребительских кредитов. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В январе-апреле объем выдачи отечественными банками потребительских кредитов составил 740 миллиардов рублей, что на 46,1 процента ниже, чем за аналогичный период прошлого года (1,37 триллиона).

Наибольший объем кредитов был выдан в Москве — 96,4 миллиарда рублей. Далее следуют Московская область (53,1 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (37,5 миллиарда), Свердловская область (25,2 миллиарда) и Краснодарский край (24,8 миллиарда). Наиболее резкое сокращение потребительского кредитования зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе (минус 53,7 процента), Пермском крае (минус 51,3 процента), Якутии (минус 51,1 процента), Иркутской области (минус 50,8 процента) и Красноярском крае (минус 50,5 процента).

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Платон Щукин
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