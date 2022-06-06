Лавров исключил предположения о попытке опередить Шольца с визитом в Сербию

Лавров исключил предположения о попытке опередить Олафа Шольца с визитом в Сербию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил предположения о попытке опередить канцлера ФРГ Олафа Шольца с визитом в Сербию. Об этом сообщает РИА Новости.

«[В СМИ] обсуждалась такая версия, что Лавров сейчас в Сербии один из самых нежелательных гостей, потому что он решил опередить [канцлера Германии] Олафа Шольца, который собирается на Балканы буквально на этих днях, и Шольц якобы был очень недоволен и даже обижен тем, что Сербия решилась на такой шаг», — сообщил глава ведомства в ходе пресс-конференции.

Лавров добавил, что считает подобные заявления унизительными «прежде всего для самих СМИ, которые в подобного рода упражнениях пытаются найти дополнительных читателей или зрителей».

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что президент страны Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита главы МИД РФ.

Брнабич добавила, что положение официального Белграда также осложняется тем, что ожидается и визит канцлера Германии Олафа Шольца 10 июня, в то время как момент во внешней политике таков, что «никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать».

Глава российского внешнеполитического ведомства планировал обсудить с сербской стороной «быстроразвивающееся стратегическое партнерство в двусторонних отношениях», а также подтвердить российскую позицию по проблеме Косово и Боснии и Герцеговины. Однако 5 июня Болгария, Черногория и Северная Македония отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет с Лавровым в Сербию.