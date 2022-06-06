Aвито Недвижимость запустила сервис безопасного бронирования посуточного жилья

Теперь бронировать жилье можно быстрее, а Авито будет гарантировать безопасность платежа

Авито Недвижимость запустила функцию онлайн-бронирования с возможностью полной оплаты. Благодаря ей путешественники могут безопасно снять жилье с помощью платформы без необходимости платить на месте. С 6 июня новая функция работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Екатеринбурге. В скором времени она также может стать доступна на Алтае, в Карелии и на Юге России, говорится в сообщении Авито.

Новый сервис позволяет пользователям быстрее бронировать удобные варианты для посуточной аренды из базы объектов, прошедших проверку экспертами Авито Недвижимости.

Это значительно снижает риск отмены заселения и делает сделку надежнее. Кроме того, арендаторы получают возможность оплачивать проживание сразу на платформе, без звонков арендодателю или управляющему жилья.

За безопасностью депозита следит Авито: денежные средства отправляются собственнику только после заселения гостя. Сервис вернет деньги, если гостя не заселят, попытаются заселить в квартиру не из объявления или возникнут другие проблемы.

Также при необходимости Авито Недвижимость оказывает пользователям круглосуточную голосовую поддержку по всем возникающим вопросам.

Новая опция доступна для объектов с отметками «Квартира проверена» и «Безопасная бронь».

Объекты, получившие значки прошли дополнительную проверку: видеоподтверждение, соответствие адреса, описания и фотографий оснащения и состояния объекта, а также достоверности документов арендодателя и факт наличия жалоб гостей.

Гость может безопасно и без звонков забронировать жилье: в течение четырех часов арендодатель рассматривает и подтверждает бронирование.

Оплата проживания списывается только после подтверждения бронирования, а арендодатель получает денежные средства только после заселения гостя. Арендаторы могут бесплатно отменить бронирование, сроки которого определяет арендодатель.

Кроме того, собственникам больше не нужно оплачивать пролонгацию объявления — Авито удерживает комиссию 15 процентов от стоимости бронирования.

Помимо этого на время проживания гостя арендодатель получает страхование имущества на сумму до 75 тысяч рублей.

На Авито Недвижимость появилась функция голосовой поддержки арендодателей и гостей.

«На протяжении последних лет мы видим, что рынок посуточной аренды непрерывно растет — у нас появляются новые арендодатели и увеличивается количество объявлений. Благодаря самой большой базе объектов, Авито Недвижимость предоставляет своим пользователям широкий выбор жилья для краткосрочной аренды в любом уголке России и стремится сделать поиск и бронирование максимально удобным как для гостей, так и для арендодателей, — отметил Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости. — Внедрение системы онлайн-бронирования с полной оплатой проживания позволит повысить безопасность сделок на платформе: теперь пользователям не нужно использовать другие платежные сервисы, переводить деньги напрямую без четких гарантий, поэтому они могут быть уверены в безопасности денежного перевода. Авито Недвижимость признана самой известной и используемой платформой для краткосрочной аренды жилья в России, а также большая часть объектов, сдаваемых в краткосрочную аренду в России размещены на Авито, поэтому мы продолжаем развивать продукт. И хотя воспользоваться сервисом пока можно только в пяти крупнейших городах России, учитывая, что интерес к внутреннему туризму будет только усиливаться, в дальнейшем мы планируем масштабировать данную опцию по всем регионам, чтобы обеспечить путешественникам, командированным и медицинским туристам возможность комфортно и безопасно бронировать жилье на платформе».