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Путин увеличил число заместителей главы МВД России

Президент Путин указом увеличил число заместителей главы МВД России с шести до семи
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин своим указом увеличил с шести до семи число заместителей главы Министерства внутренних дел (МВД) России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в президентский указ от 1 марта 2011 года и в структуру центрального аппарата МВД России, утвержденную этим указом. Из документа также следует, что в структуре центрального аппарата появляются Главное управление оперативного реагирования и Главное управление по работе с личным составом. При этом ликвидированы департамент государственной службы и кадров, оперативное управление, управление по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий.

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Также указом президента в территориальных органах внутренних дел вводится еще одна должность заместителя, курирующего работу с личным составом (заместитель по кадрам) за исключением глав территориальных органов по Краснодарскому краю, Московской области, Москве, Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которые имеют также других заместителей. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее 1 июня стало известно об отставке пятерых генералов и одного полковника полиции. Президент Владимир Путин освободил от должности начальника управления МВД по Владимирской области генерал-майора Василия Кукушкина, замначальника главного управления МВД по Алтайскому краю генерал-майора Александра Лааса, начальника управления МВД по Ярославской области генерал-майора Андрея Липилина, начальника оперативного управления МВД генерал-майора Александра Удовенко и замначальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД генерал-майора Юрия Инстранкина. Кроме того, президент уволил полковника полиции Эмиля Мусина с поста первого заместителя начальника Экспертно-криминалистического центра МВД.

Источник «Известий» в правоохранительных органах объяснил отставки в силовом ведомстве обычной ротацией: кто-то из правоохранителей вышел на пенсию, а кого-то отправили в кадровый резерв для последующего назначения на новый пост.

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Марина Совина
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