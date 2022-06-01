Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Путин уволил пятерых генералов

Президент Путин уволил пятерых генералов и одного полковника МВД

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин отправил в отставку пятерых генералов и одного полковника полиции в понедельник, 30 мая. Об этом стало известно из выписки из указа, копия которого есть в распоряжении РБК. Ее подлинность подтвердил источник издания, близкий к МВД.

Путин освободил от должности начальника управления МВД по Владимирской области генерал-майора Василия Кукушкина, замначальника главного управления МВД по Алтайскому краю генерал-майора Александра Лааса, начальника управления МВД по Ярославской области генерал-майора Андрея Липилина, начальника оперативного управления МВД генерал-майора Александра Удовенко и замначальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД генерал-майора Юрия Инстранкина. Кроме того, президент уволил полковника полиции Эмиля Мусина с поста первого заместителя начальника Экспертно-криминалистического центра МВД.

Собеседник РБК объяснил увольнение генералов и полковника полиции стандартной ротацией сотрудников в ведомстве.

Отмечается, что Путин также назначил на должность начальника управления МВД по Ярославской области полковника полиции Алексея Школкина, который до сих пор был начальником Одинцовского УМВД.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин уволил пятерых генералов
Двое россиян умерли от редкой инфекции после укуса клеща
Любови Соболь утвердили полгода колонии
Московские аэропорты задумали открыть duty free на внутренних рейсах
Опубликовано видео с жалующимися на приказы командования морпехами ВСУ
В Центре имени Гамалеи объяснили случаи смерти людей от оспы обезьян
Создан эффективный улавливатель углекислого газа для борьбы с потеплением
Суд в Белоруссии оставил в силе приговор Сергею Тихановскому
Один из старейших священников Донецка погиб под обстрелом в Донбассе
Греция захотела отправить Украине ненужные полувековые БМП
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.