Президент Путин уволил пятерых генералов и одного полковника МВД

Президент России Владимир Путин отправил в отставку пятерых генералов и одного полковника полиции в понедельник, 30 мая. Об этом стало известно из выписки из указа, копия которого есть в распоряжении РБК. Ее подлинность подтвердил источник издания, близкий к МВД.

Путин освободил от должности начальника управления МВД по Владимирской области генерал-майора Василия Кукушкина, замначальника главного управления МВД по Алтайскому краю генерал-майора Александра Лааса, начальника управления МВД по Ярославской области генерал-майора Андрея Липилина, начальника оперативного управления МВД генерал-майора Александра Удовенко и замначальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД генерал-майора Юрия Инстранкина. Кроме того, президент уволил полковника полиции Эмиля Мусина с поста первого заместителя начальника Экспертно-криминалистического центра МВД.

Собеседник РБК объяснил увольнение генералов и полковника полиции стандартной ротацией сотрудников в ведомстве.

Отмечается, что Путин также назначил на должность начальника управления МВД по Ярославской области полковника полиции Алексея Школкина, который до сих пор был начальником Одинцовского УМВД.