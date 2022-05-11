Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Путин уволил генерала Балана с должности замглавы ФСИН

Президент России Путин подписал указ об освобождении Балана от должности замглавы ФСИН

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя директора ФСИН генерал-лейтенанта Валерия Балана. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Документ вступает в силу со дня подписания 11 мая 2022 года. В нем говорится — освободить от занимаемой должности генерал-лейтенанта внутренней службы Валерия Балана.

Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Власти Херсонской области решили просить Путина принять регион в состав России
Стало известно о создании новой телекомпании в Херсонской области
Россиянин насмерть задавил трехлетнего сына
Путин уволил генерала Балана с должности замглавы ФСИН
Полковника СКР осудили за пьяную езду и уволили с работы
Автоюрист оценил идею ограничить скорость электросамокатов в России
Ева Мендес назвала условия своего возвращения в кино после 8 лет перерыва
Стало известно о резком сокращении поступающего в Германию через Украину газа
В России назвали лучший способ защиты Херсонской области
«Газпром» заявил об одном входе для транзита газа через Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.