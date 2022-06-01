Раскрыта причина увольнения Путиным пятерых генералов МВД

«Известия»: увольнение 5 генералов МВД президентом РФ Путиным объясняется обычной ротацией

Увольнение пяти генералов МВД по указу президента России Владимира Путина является обычной ротацией. Об этом заявил «Известиям» источник в правоохранительных органах, раскрывая причину отставок в силовом ведомстве.

По его словам, увольнения не вызваны недоработками по службе: кто-то из правоохранителей вышел на пенсию, а кого-то отправили в кадровый резерв для последующего назначения на новый пост.

Ранее 1 июня стало известно об отставке пятерых генералов и одного полковника полиции. Глава государства освободил от должности начальника управления МВД по Владимирской области генерал-майора Василия Кукушкина, замначальника главного управления МВД по Алтайскому краю генерал-майора Александра Лааса, начальника управления МВД по Ярославской области генерал-майора Андрея Липилина, начальника оперативного управления МВД генерал-майора Александра Удовенко и замначальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД генерал-майора Юрия Инстранкина. Кроме того, президент уволил полковника полиции Эмиля Мусина с поста первого заместителя начальника Экспертно-криминалистического центра МВД.

Путин также назначил на должность начальника управления МВД по Ярославской области полковника полиции Алексея Школкина, который до сих пор был начальником Одинцовского УМВД.