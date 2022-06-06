Звезда «Форсажа» подарил матери дом и довел ее до слез

Американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон подарил своей матери дом

Известный американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон спроектировал и построил дом для своей матери — подарок довел женщину до слез. На опубликованные звездой «Форсажа» видео с реакцией родственницы в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обратило внимание издание People.

Новое жилье стало сюрпризом для матери 50-летнего актера. Джонсону и команде дизайнеров понадобилось восемь недель, чтобы закончить работу над интерьером. Помещения оформлены в светлых тонах, многие элементы выполнены из дерева. Гостиную украшают семейные фото и винтажные укулеле — родственница артиста не смогла сдержать эмоций, когда вошла в комнату.

«В детстве я ненавидел, когда мама плакала. Теперь я счастлив видеть на ее лице слезы радости», — признался Джонсон. Актер не стал разглашать стоимость недвижимости. Он не впервые дарит матери дом, однако это жилье особенное — родственница звезды больше не собирается переезжать и часто путешествовать.

Ранее в 2021 году лидер группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс подарил дом своего детства в американском Лас-Вегасе ЛГБТ-организации. Он сделал пожертвование в рамках благотворительной кампании «Восемь миллионов долларов, восемь домов» от некоммерческой организации Encircle, занимающейся строительством ресурсных центров для молодежи.