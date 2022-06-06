Названы потенциальные покупатели уходящего из России бизнеса

В Южной Корее заявили, что готовы выкупать доли уходящего из России иностранного бизнеса

Потенциальными покупателями иностранного бизнеса, который уходит из России, могут стать южнокорейские компании. Об этом в интервью РИА Новости сообщил почетный президент южнокорейской Федерации предпринимателей на северном направлении (FNE) Ким Юн Сик.

В числе фирм, готовых выкупить доли иностранных компаний, останавливающих работу в России — Hyundai Motor, Lotte, CJ и другие. По информации эксперта, они хотели бы приобрести американский или японский бизнес. Кроме того, Ким Юн Сик, также возглавляющий компанию Shindong Enercom, заявил о совместном с российскими партнерами желании «выкупить японские энергетические компании на Сахалине и в других местах». Так можно будет превратить их в предприятия, производящие зеленую энергию, например, водород.

По данным южнокорейской таможни, экспорт товаров из Южной Кореи в Россию в апреле 2022 года упал на 71 процент в годовом выражении, в марте — на 56 процентов. Всего за первые четыре месяца с начала года товарооборот между странами составил 9,3 миллиарда долларов, что на 24 процента больше, чем в 2021 году.

В марте Южной Корее удалось добиться исключения из антироссийских санкций США, однако при этом республика обязуется ввести свои экспортные ограничения против Москвы.