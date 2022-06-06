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Основатель «Яндекса» обжалует европейские санкции

Основатель «Яндекса» Волож обжалует наложенные на него Евросоюзом санкции

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Основатель и крупнейший акционер «Яндекса» Аркадий Волож обжалует наложенные на него Европейским союзом санкции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление «Яндекса».

«Мы окажем всю возможную поддержку компании и Аркадию в его попытках подать апелляцию и отменить необоснованное назначение», — говорится в сообщении компании.

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О включении Воложа в санкционный список ЕС стало известно 3 июня. В качестве причины указывалось то обстоятельство, что бизнесмен представляет важный для российского государства сектор экономики, а также помогает правительству обеспечить нужную ему информационную картину посредством сервиса «Яндекс.Новости».

После включения в санкционный список Волож, имеющий гражданство страны-члена ЕС — Мальты — покинул совет директоров «Яндекса», должность гендиректора нидерландской холдинговой компании Yandex N.V., а также заявил, что не будет голосовать через свой траст, в котором хранит миноритарную долю «Яндекса». При этом он пообещал и дальше поддерживать компанию.

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Платон Щукин
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