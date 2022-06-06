Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США обвинили Россию в продаже украденного украинского зерна

Госдеп США направил 14 странам предупреждение о попытках РФ продавать украинское зерно

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Госдепартамент США направил 14 странам предупреждение, в котором утверждает, что Россия пытается продавать украденное украинское зерно, пишет The New York Times.

Отмечается, что предупреждение было разослано по дипломатическим каналам в середине мая в основном в африканские страны. В документе утверждалось, что российские суда покидают порты рядом с Украиной с грузом «ворованного украинского зерна». Кроме того, в нем были указаны названия трех российских судов, которые подозревались в транспортировке данного продукта.

В то же время авторы публикации считают, что данные предупреждения могут оказаться бесполезными, так как многие страны Африки неоднозначно относятся к антироссийским санкциям на фоне сохраняющейся симпатии времен холодной войны и недоверия к системе двойных стандартов Запада.

«Для Африки здесь нет никакой дилеммы. Африканцам все равно, откуда они берут продукты питания, если кто-то намерен убедить их морализированием, он ошибается», — заявил изданию глава Международного института стратегических исследований в Кении Хасан Ханендже.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты отказываются ослаблять санкции против России в обмен на поставки украинского зерна на мировой рынок. В то же время в Вашингтоне скептически оценивают заявления Москвы о готовности помочь в преодолении возможного продовольственного кризиса.

Россия согласовала с Киевом и Анкарой предварительную схему выхода украинских судов с зерном из Одессы. По плану Москва разрешает Турции заниматься разминированием в территориальных водах Украины.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на закрытие неба на пути в Сербию для самолета Лаврова
Тренер Волкова назвал желаемого соперника для россиянина в UFC
В посольство Франции в Москве прислали кости и бахилы из Крыма
Макс Корж отменил выступления в российских городах
Посольство США в России «переименовало» Пушкина
Собиравшегося убить одногруппников студента отправили на принудительное лечение
61-летняя Джулианна Мур появилась на публике без макияжа и вызвала споры в сети
Посла России вызвали в МИД Италии из-за обвинений СМИ в антироссийской кампании
TikTok восстановил аккаунт «Sputnik Молдова»
Невеста выгнала с торжества пришедшую в свадебном платье подругу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.