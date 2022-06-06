США обвинили Россию в продаже украденного украинского зерна

Госдеп США направил 14 странам предупреждение о попытках РФ продавать украинское зерно

Госдепартамент США направил 14 странам предупреждение, в котором утверждает, что Россия пытается продавать украденное украинское зерно, пишет The New York Times.

Отмечается, что предупреждение было разослано по дипломатическим каналам в середине мая в основном в африканские страны. В документе утверждалось, что российские суда покидают порты рядом с Украиной с грузом «ворованного украинского зерна». Кроме того, в нем были указаны названия трех российских судов, которые подозревались в транспортировке данного продукта.

В то же время авторы публикации считают, что данные предупреждения могут оказаться бесполезными, так как многие страны Африки неоднозначно относятся к антироссийским санкциям на фоне сохраняющейся симпатии времен холодной войны и недоверия к системе двойных стандартов Запада.

«Для Африки здесь нет никакой дилеммы. Африканцам все равно, откуда они берут продукты питания, если кто-то намерен убедить их морализированием, он ошибается», — заявил изданию глава Международного института стратегических исследований в Кении Хасан Ханендже.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты отказываются ослаблять санкции против России в обмен на поставки украинского зерна на мировой рынок. В то же время в Вашингтоне скептически оценивают заявления Москвы о готовности помочь в преодолении возможного продовольственного кризиса.

Россия согласовала с Киевом и Анкарой предварительную схему выхода украинских судов с зерном из Одессы. По плану Москва разрешает Турции заниматься разминированием в территориальных водах Украины.