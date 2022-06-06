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Politico сообщила об отказе США снимать санкции с России в обмен на зерно

Politico узнала об отказе США снимать санкции с России в обмен на экспорт зерна с Украины

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Соединенные Штаты отказываются ослаблять санкции против России в обмен на поставки украинского зерна на мировой рынок. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета Politico.

Отмечается, что в Вашингтоне наблюдают за ходом переговоров между Россией, ООН и Турцией. При этом собеседник издания уточнил, что власти США скептически оценивают заявления Москвы о готовности помочь в преодолении возможного продовольственного кризиса. Он назвал российские заявления на данную тему «дипломатией вымогательства» и подчеркнул, что США не согласятся на сделку, которая бы снимала любое экономическое давление с Кремля.

Кроме того, источник Politico в ООН пояснил, что предложение снять с России санкции осложняет и без того «хрупкие» переговоры, которые сейчас идут на уровне организации.

Ранее стало известно, что Россия согласовала с Киевом и Анкарой предварительную схему выхода украинских судов с зерном из Одессы. По плану, Москва разрешает Турции заниматься разминированием в территориальных водах Украины.

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Ксения Назарова
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