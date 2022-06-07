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Доктор Мясников предупредил об опасном последствии ангины

Мясников заявил, что у перенесших стрептококковую ангину людей может развиться ревматизм

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян об опасном последствии стрептококковой ангины. О том, какой вред может нанести организму эта бактериальная инфекция, он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что у людей, которые перенесли стрептококковую ангину, может развиться острая ревматическая лихорадка, или ревматизм. По словам врача, это заболевание поражает сердце, почки и суставы и может приводить к летальному исходу. «Ежегодно [регистрируется] около полумиллиона новых случаев [ревматизма], ежегодно 270 тысяч человек умирают от этой болезни», — сообщил он.

Доктор добавил, что защитить от ревматизма могут антибиотики. Как уточнил Мясников, обычно такие препараты пациенты со стрептококковой ангиной принимают в течение десяти дней.

Ранее Мясников также рассказал об опасности приема таблеток от давления. По словам врача, при наличии у человека атеросклероза такой препарат может привести к инсульту.

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Олег Давыдов
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