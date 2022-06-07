В Великобритании цена на бензин обновила исторический максимум

Средняя цена на бензин в Британии обновила исторический максимум

В Великобритании средняя цена на бензин превысила отметку 1,785 фунта стерлингов (около 136 рублей), что стало самым высоким показателем за всю историю ведения статистики в стране, пишет Sky News.

Таким образом, за последние сутки литр бензина подорожал на 6 пенсов (более 450 рублей), а исторические максимумы обновляются каждые несколько дней на протяжении последних нескольких месяцев.

Кроме того, на фоне проблем нефтеперерабатывающих заводов по всему миру и растущих цен на энергоносители из-за санкций против России в королевстве увеличивается стоимость дизельного топлива, которое подорожало до рекордных 1,852 фунта стерлингов за литр (более 140 рублей).

Ранее обозреватель британской газеты The Guardian Ларри Эллиотт заявил, что с начала экономической войны против России можно заявить, что она идет не по плану, а наоборот, очень плохо для Запада, и Москва в ней побеждает. По его словам, антироссийские санкции привели к «извращенному эффекту» в виде повышения стоимости экспорта нефти и газа из России и значительному увеличению ее торгового баланса.