ЦБ разрешил россиянам отправлять за границу больше денег

Центробанк России поднял порог на зарубежные переводы до 150 тысяч долларов в месяц

Российский Центробанк (ЦБ) вновь поднял порог на зарубежные переводы физических лиц. С 8 июня за границу можно будет отправлять до 150 тысяч долларов в месяц, говорится в Telegram-канале регулятора.

«Физические лица имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 150 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте», — говорится в сообщении. Такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты — физические лица из дружественных стран. Прежний порог составлял 50 тысяч долларов.

Через компании, оказывающие услуги по переводу средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран смогут перевести в месяц не более 10 тысяч долларов, это вдвое больше прежнего лимита в 5 тысяч долларов. При этом в силе остается запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции. Ограничения будут действовать до 30 сентября.

В начале марта президент России ввел ограничения на вывод иностранной валюты за рубеж. Резидентам разрешалось переводить 10 тысяч долларов в месяц на чужие зарубежные счета. Пополнять собственные счета запрещалось. Впоследствии ЦБ смягчил требования, разрешил осуществлять переводы на собственные счета, а в мае поднял лимит на переводы до 50 тысяч долларов в месяц.