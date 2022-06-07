Редких болотных черепах обнаружили в озере российского региона

В Татарстане в озере обнаружили болотных черепах, считавшихся исчезнувшими

В Татарстане в одном из местных озер обнаружили редких черепах, которые считались исчезнувшим видом для республики. Об этом во вторник, 7 июня, сообщили «Интерфаксу» в региональном агентстве по печати и массовым коммуникациям.

«Четкие кадры сделаны на днях лениногорским фотографом Александром Богачевым в Бугульме. Видно, что пара черепах вышла погреться на солнышке», — рассказали в ведомстве.

Снимки с рептилиями были опубликованы в соцсетях. На них обратил внимание Госкомитет республики по биоресурсам, который подтвердил, что на фото действительно удалось запечатлеть болотную черепаху. Теперь специалисты ведомства планируют выехать на место и изучить водоем, где были замечены рептилии.

«Если она [болотная черепах] там действительно обитает, то нужно будет создать особо охраняемую природную территорию», — заявил начальник управления охраны животного и растительного мира госкомитета Ринат Чиспияков.

По его словам, ранее болотная черепаха была занесена в Красную книгу региона. Однако потом этот вид оттуда исключили, поскольку данные рептилии долгое время не встречались в Татарстане. Последнее упоминание о наблюдении болотных черепах на территории республики относилось к 2019 году, при этом никаких деталей известно не было.