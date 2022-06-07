В Госдуме оценили вероятность экологической катастрофы в Польше

Депутат Бурматов считает, что вероятность экологической катастрофы в Польше есть

Вероятность экологической катастрофы в Польше действительно есть. В данном случае санкции в очередной раз доказывают, что это стрельба по своим же ногам. Таким образом в беседе с «Лентой.ру» оценил угрозу первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Европейские последствия от антироссийских санкций

Сотрудник компании Sulzer Pumps Wastewater Poland предрек экологическую катастрофу из-за антироссийских санкций, введенных Польшей. Министерство внутренних дел в конце апреля де-факто запретило деятельность 35 фирм, которые власти заподозрили в связях с российским капиталом. В списке оказалась, в частности, компания Sulzer Pumps Wastewater Poland, которая работала в области очистки и транспортировки канализационных стоков. Ее услугами пользовались сотни организаций страны. Внезапный выход очистных сооружений из строя грозит загрязнением Балтийского моря.

Риски экологической катастрофы в Польше есть Владимир Бурматов депутат

«Эти риски полностью на совести евробюрократии, которая под натиском США устроила санкционное безумие и реализует его на практике. США ведет экономическую войну с Европой, в которой они готовы идти до последнего европейца. К России здесь нет и не может быть никаких вопросов», — считает Бурматов.

Он заявил, что европейские страны не задумывались о последствиях для своих государств от антироссийских санкций.

Наша страна ни в чью сторону санкции не вводит. Мы просто наблюдаем за этой санкционной истерией у наших заклятых партнеров Владимир Бурматов депутат

«Мы видим, что западная истерия сегодня уже привела и к торговому коллапсу в ряде государств, и к топливному кризису, и к инфляции в ряде стран, и грозит сельскохозяйственным и продовольственным кризисами в ряде государств, которые против нас санкции и вводят. Ощущение, что Запад наложил санкции сам на себя», — заметил он.

Российская экология

В России угрозы экологической катастрофы не предвидится, убежден депутат.

«Мы внимательно следим за реализацией российских проектов в области экологии, которые зависят в том числе и от импортного оборудования. Сложности определенные возникают, но ничего критического нет. По ряду направлений предприятиям, которые реализуют экологические проекты, мы дали дополнительное время на их исполнение», — сообщил он.

В целом ситуация сохраняется стабильная. Уровень локализации по многим параметрам у нас уже очень хороший Владимир Бурматов депутат

Бурматов напомнил, что за последние годы в российской промышленности было много изменений.

«Мы принимали целые пакеты законопроектов за последние несколько лет: по предотвращению нефтеразлива, по установке приборов учета контроля по выбросов, сбросов, по ограничению выбросов и так далее. Наши предприятия уже серьезно продвинулись в части зеленой повестки. Они сделали большой шаг вперед. А тем, кого сегодня накрыло, мы подставляем плечо», — заключил депутат.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сообщил, что Евросоюз начал подготовку нового пакета санкций против России. «Санкции должны быть еще острее: в контексте газа, который Россия по-прежнему может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Тут я говорю прежде всего о "Газпромбанке"», — уточнил он.