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Греция захотела помочь с вывозом зерна с Украины

Премьер Мицотакис заявил, что Греция готова помочь с вывозом зерна с Украины

Фото: Edgar Su / Reuters

Греция готова вместе с Турцией помочь с вывозом зерна с территории Украины. Об этом во вторник, 7 июня, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, передает ТАСС.

По словам политика, в настоящее время на Украине застряло около 20 миллионов тонн пшеницы, которые можно вывезти только по морю. При этом Греция располагает большим торговым флотом, который власти страны захотели использовать для борьбы с продовольственным кризисом.

«Турция играет важную роль в Черном море, как и Греция, имеющая крупнейший торговый флот. Давайте посмотрим на те области, где под эгидой ООН мы могли бы работать вместе и предлагать услуги», — сказал премьер.

Ранее сообщалось, что Москве и Анкаре удалось согласовать разблокирование судоходства в Черном море для свободной перевозки украинской сельхозпродукции, однако Киев эту сделку пока не одобрил. По данным агентства, украинские власти опасаются, что разминирование территориальных вод, которое предполагается планом, сделает порты уязвимыми.

Как ожидается, данный вопрос будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлютв Чавушоглу, которая пройдет 8 июня.

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Варвара Кошечкина
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