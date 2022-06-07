Раскрыты итоговые данные референдума по Конституции в Казахстане

ЦИК Казахстана заявил, что 77,18 процента граждан поддержали поправки в Конституцию

Поправки в Конституцию Казахстана поддержали 77,18 процента избирателей на общенациональном референдуме. Об этом сообщает портал Orda со ссылкой на итоговые данные ЦИК республики.

Всего на голосование пришли около 68,05 процента граждан, имеющих избирательные права, — 7,9 из 11 миллионов. Из них «за» проголосовали 77,18 процента, «против» — 18,66 процента или 1 490 470 человек. Оставшиеся бюллетени были признаны недействительными.

Отмечается, что наиболее высокая явка по регионам страны была зафиксирована в Туркестанской области — 80,31 процент, самая низкая — в Алматы — 32,99 процента.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил жителей страны за участие в референдуме и заявил о политической зрелости казахского общества. Он пообещал продолжить модернизацию страны и не сворачивать с пути реформ.