Токаев заявил о зрелости казахстанского общества

Президент Казахстана назвал высокую явку на референдуме показателем зрелости общества

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил явку на референдуме по поправкам в конституцию республики. Об этом он высказался в обращении к народу страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Токаев заявил о высокой явке на референдум и назвал это показателем зрелости казахстанского общества.

«Референдум стал важной вехой в истории нашей страны, показал сплоченность и готовность нации к реальным переменам. Высокая явка стала свидетельством зрелости и ответственности нашего общества. Благодарю всех, кто пришел на избирательный участок и поддержал начатые в стране преобразования», — сказал президент.

Глава республики подчеркнул, что внесение изменений в основной закон страны предваряет дальнейшие реформы. «Мы продолжим всестороннюю модернизацию страны. На базе обновленной конституции мы сформируем более эффективную модель функционирования всех институтов власти, укрепим механизмы сдержек и противовесов между ними», — добавил он.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана огласила предварительные итоги референдума по поправкам в конституцию республики. Отмечается, что явка превысила 68 процентов избирателей, а вносимые в документ изменения поддержали более 77 процентов проголосовавших граждан страны.