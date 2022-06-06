Названы предварительные итоги референдума в Казахстане

ЦИК Казахстан озвучил предварительные результаты референдума по поправкам в Конституцию

ЦИК Казахстана озвучил предварительные итоги референдума по поправкам в Конституцию, передает Tengrinews.

Явка превысила 68 процентов избирателей. За поправки проголосовали более 77 процентов, против — более 18 процентов. Председатель ЦИК Нурлан Абдиров назвал прошедшее голосование всенародным.



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Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал исключение из Конституции упоминаний о нем.

Действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев утверждал, что поправки в Конституцию укрепят курс на демократизацию власти.

В начале года в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого подорожания газомоторного топлива. Экономические требования быстро сменились политическими, в том числе об уходе из политики Назарбаева. Митинги переросли в беспорядки, которые подавили с помощью армии. По официальным данным, погибли 230 человек. Назарбаев и его родственники потеряли ряд постов.