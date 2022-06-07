В России откроют филиалы киргизских банков

Премьер Киргизии Жапаров поручил госбанкам открыть филиалы в России

Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров поручил государственным банкам открыть филиалы в России и других странах, где есть соответствующий уровень обслуживания. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства пишет «Интерфакс».

Выйти на международный рынок должны будут РСК-банк, Айыл банк, банк «Керемет» и Банк развития, который должны создать в этом месяце. Жапаров объяснил, что за последние пять лет объем денежных переводов в Киргизию превышает два миллиарда долларов, что лишь немного не дотягивает до уровня трети ВВП республики.

По его словам, трудовые мигранты из Киргизии 30 процентов заработанных средств тратят на свои расходы, 30 отправляют домой, а еще 30 хранят на депозитных счетах банков тех стран, куда уехали. В Бишкеке хотят, чтобы эти средства работали на киргизскую экономику.

Жапаров отметил, что такая мера позволит смягчить тот негативный эффект, что приносит стране трудовая миграция, и подчеркнуть позитивные моменты. Речь о том, что таким образом мигранты смогут поспособствовать повышению уровня доходов не только своих семей, но и в целом по стране.

На фоне западных санкций против российских и белорусских банков граждане этих стран начали открывать зарубежные счета, в том числе в странах ЕАЭС. В начале апреля казахстанское Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) подсчитало, что за 1,5 месяца с момента введения российских войск на территорию Украины счета или карты в банках Казахстана открыли почти 12 тысяч россиян и белорусов.