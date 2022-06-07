Тела пропавших россиянки и ее сына обнаружили в реке

В Самарской области 49-летнюю женщину и ее 8-летнего сына нашли мертвыми в реке

В Самарской области пропавшую 49-летнюю жительницу села Домашка и ее 8-летнего сына нашли мертвыми в реке. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на источник.

По его словам, следов насильственной смерти на их телах нет, сейчас сотрудники регионального управления СКР устанавливают обстоятельства их гибели. Об исчезновении россиянки и ребенка 6 июня полицейским рассказал 50-летний отец семейства. Он добавил, что у ребенка есть тяжелое заболевание.

Как уточняет ТАСС, перед уходом женщина оставила супругу записку, в которой жаловалась на контроль и предупредила, что ушла на реку Самарка и «решила искупать и ребенка», так как отец с ним не справится.

После этого следователи возбудили дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. К поиску были привлечены не только правоохранители, но и добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».