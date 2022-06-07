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Кремль объяснил изменения в структуре МВД

Песков объяснил изменения в структуре аппарата МВД требованиями времени

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Изменения в структуре центрального аппарата Министерства внутренних дел (МВД) России продиктованы требованиями времени. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 7 июня, приводит ТАСС.

«Здесь все достаточно очевидно и вряд ли нужны какие-то дополнительные разъяснения», — сказал пресс-секретарь главы государства.

6 июня стало известно, что президент России Владимир Путин своим указом увеличил число заместителей главы МВД с шести до семи.

Из документа также следует, что в структуре центрального аппарата появятся Главное управление оперативного реагирования и Главное управление по работе с личным составом. Департамент государственной службы и кадров, оперативное управление, управление по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий, в свою очередь, будут ликвидированы.

Также в соответствии с указом президента в территориальных органах внутренних дел вводится еще одна должность заместителя, который курирует работу с личным составом.

Ранее Владимир Путин уволил пятерых генералов и одного полковника МВД.

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Евгения Куликова
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