Кремль объяснил изменения в структуре МВД
Изменения в структуре центрального аппарата Министерства внутренних дел (МВД) России продиктованы требованиями времени. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 7 июня, приводит ТАСС.
«Здесь все достаточно очевидно и вряд ли нужны какие-то дополнительные разъяснения», — сказал пресс-секретарь главы государства.
6 июня стало известно, что президент России Владимир Путин своим указом увеличил число заместителей главы МВД с шести до семи.
Из документа также следует, что в структуре центрального аппарата появятся Главное управление оперативного реагирования и Главное управление по работе с личным составом. Департамент государственной службы и кадров, оперативное управление, управление по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий, в свою очередь, будут ликвидированы.
Также в соответствии с указом президента в территориальных органах внутренних дел вводится еще одна должность заместителя, который курирует работу с личным составом.
Ранее Владимир Путин уволил пятерых генералов и одного полковника МВД.