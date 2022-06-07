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Пожившая за границей россиянка рассказала об отсталых банках и парикмахерах

Пожившая за границей россиянка рассказала об отсталых банках и отсутствии привычных услуг

Фото: unsplash

Наталья из Подмосковья не планировала переезжать за границу, но за нее все решила случайная встреча в баре с будущим мужем-иностранцем. Своим опытом жизни на две страны она поделилась с «Лентой.ру».

Россиянка рассказала, что часто ездила в отпуск во Францию вместе с подругой, которая составляла необычные маршруты по стране. В один из приездов Наталья познакомилась с французом и влюбилась в него. «У нас закрутился бурный, но ни к чему не обязывающий отпускной роман, который внезапно затянулся на три года, а потом перерос в брак. Просто так получилось», — объяснила женщина.

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После свадьбы у Натальи началась жизнь на две страны: она зимовала во Франции, а лето и весну проводила в России. Пожив за границей, женщина с удивлением обнаружила, что Москва заметно комфортнее Парижа. Ее поразила медлительность французской бюрократии, отсталые банки без SMS-уведомлений и мгновенных переводов по номеру карты или телефона, плохие парикмахеры и отсутствие многих привычных услуг. «Здесь живет мой муж, потому я стараюсь адаптироваться к новым обстоятельствам. Но при первой же возможности еду в Россию», — призналась она.

В России часто можно услышать мнение, что в условной Европе жизнь гораздо проще и комфортнее. Однако это не совсем так, по крайней мере если речь идет о Франции. Чтобы жить здесь спокойно, нужно иметь огромный запас терпения, потому что долго ждать придется всегда, даже если речь идет о доставке купленного в ближайшем магазине дивана

Наталья

Ранее сообщалось, что пожившая в Италии россиянка рассказала о решении вернуться в Москву. Она вернулась в столицу после того, как основала компанию, помогающую абитуриентам поступать в итальянские вузы.

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Евгения Черкасова
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